Защитник «Динамо» Бальбуэна назвал холод главным отличием Москвы от Лондона

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о главном отличии между Москвой и Лондоном.

«Сравнить Москву с Лондоном? Много вещей схожих, на самом деле. Но в Москве однозначно холоднее. (Смеётся.) Я бы не стал выбирать между городами. И в Лондоне, и в Москве мне комфортно, чувствую себя счастливым», — цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

10 июля 2022 года парагваец решил приостановить контракт с «Динамо», воспользовавшись специальным правилом ФИФА. Футболист провёл год в бразильском «Коринтиансе».

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура с ЦСКА.