Подруга Месси опровергла информацию о том, что футболист изменяет жене

Даниэлла Семан, жена испанского футболиста Сеска Фабрегаса, отреагировала на скандальные новости вокруг друга семьи, аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Что за публикация! В ней нет смысла. И нет правды», — написала Семан в социальных сетях.

По информации зарубежных СМИ, Месси изменяет своей жене Антонелле Рокуццо с аргентинской журналисткой Софией Мартинес.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Месси провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее Дэвид Бекхэм назвал Месси самой скромной суперзвездой.