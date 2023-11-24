Бекхэм назвал Месси самой скромной суперзвездой

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением об аргентинском нападающем клуба Лионеле Месси.

«Месси — суперзвезда, но самая скромная из них. Люди говорили, что Лео, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться к МЛС. Но это заняло у него считанные секунды. Он дарит людям моменты, которые они никогда в жизни уже не забудут», — цитирует Бекхэма The Times.

Игрок подписал контракт с клубом летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Месси провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее Бекхэм прокомментировал решение подписать контракт с Месси.