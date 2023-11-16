Бекхэм назвал приезд Месси в МЛС подарком для США

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал решение подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мы понимали, что приезд Месси будет нашим подарком Америке и МЛС. Такие игроки вдохновляют новые поколения. Именно поэтому мы хотели подписать Лео», — цитирует Бекхэма Yahoo.

Игрок подписал контракт с клубом летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Месси провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами».