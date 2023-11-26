RT в Telegram
Подпишись

Ловчев: «Спартак» не вернулся в золотую гонку, чемпионом будет «Зенит»

Короткая ссылка
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что «Зенит» станет чемпионом в сезоне-2023/24.
Ловчев: «Спартак» не вернулся в золотую гонку, чемпионом будет «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Удивительно, что на таком поле красно-белые не допускали ляпов в обороне, хотя и моменты у «Балтики» были. Отсутствие ошибок — серьёзный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку, — чемпионом будет «Зенит», — написал Ловчев в своём Telegram-канале. 

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Балтика» — на 14-й позиции (12 баллов). 

«Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате, у «Краснодара» 32 балла и игра в запасе с «Уралом».

Ранее сообщалось, что Абаскаль гордится футболистами «Спартака» после победы над «Балтикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить