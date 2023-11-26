Ловчев: «Спартак» не вернулся в золотую гонку, чемпионом будет «Зенит»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Удивительно, что на таком поле красно-белые не допускали ляпов в обороне, хотя и моменты у «Балтики» были. Отсутствие ошибок — серьёзный фактор в борьбе за результат. Но это совсем не значит, что «Спартак» возвращается в золотую гонку, — чемпионом будет «Зенит», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.
Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.
Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Балтика» — на 14-й позиции (12 баллов).
«Зенит» с 33 очками лидирует в чемпионате, у «Краснодара» 32 балла и игра в запасе с «Уралом».
Ранее сообщалось, что Абаскаль гордится футболистами «Спартака» после победы над «Балтикой».