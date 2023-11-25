Абаскаль гордится футболистами «Спартака» после победы над «Балтикой»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что футболисты столичной команды проявили характер в матче 16-го тура чемпионата России в Калининграде с местной «Балтикой».

«Я горжусь ребятами. То слово, которое описывает моё состояние, — гордость. В тех условиях, которые были, они показали характер и добились победы», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

34-летний испанский специалист подчеркнул, что его подопечные выложились на сто процентов, «потому что в таких матчах можно выиграть только благодаря волевым качествам».

«Я этому очень рад. В таких играх непросто делать замены, это требует много времени. Нужно было просто биться за победу. В целом мы контролировали игру», — заключил Абаскаль.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Александр Мостовой заявил, что практически не видел мяча на поле в Калининграде в игре «Балтики» со «Спартаком».