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Абаскаль гордится футболистами «Спартака» после победы над «Балтикой»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что футболисты столичной команды проявили характер в матче 16-го тура чемпионата России в Калининграде с местной «Балтикой».
Абаскаль гордится футболистами «Спартака» после победы над «Балтикой»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Я горжусь ребятами. То слово, которое описывает моё состояние, — гордость. В тех условиях, которые были, они показали характер и добились победы», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

34-летний испанский специалист подчеркнул, что его подопечные выложились на сто процентов, «потому что в таких матчах можно выиграть только благодаря волевым качествам».

«Я этому очень рад. В таких играх непросто делать замены, это требует много времени. Нужно было просто биться за победу. В целом мы контролировали игру», — заключил Абаскаль.

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Александр Мостовой заявил, что практически не видел мяча на поле в Калининграде в игре «Балтики» со «Спартаком».

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