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Кечинов назвал Соболева лучшим игроком матча «Спартака» с «Балтикой»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над калининградской «Балтикой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов назвал Соболева лучшим игроком матча «Спартака» с «Балтикой»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В отличие от матча с «Факелом», «Спартак» вчера сумел проявить характер. На мой взгляд, в первом тайме «Балтика» играла даже лучше, их футболисты выглядели более приспособленными к условиям на поле, но красно-белые сумели перетерпеть и не пропустить. После чего уже сами создали прекрасный голевой момент, где нужно отметить Соболева.

Считаю, что он вообще лучший игрок матча, и не только благодаря двум голевым передачам. Саша выигрывал единоборства, цеплялся за мячи, а команда сумела показать свои морально-волевые качества», — заявил Кечинов RT.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой».

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