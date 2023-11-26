Кечинов назвал Соболева лучшим игроком матча «Спартака» с «Балтикой»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В отличие от матча с «Факелом», «Спартак» вчера сумел проявить характер. На мой взгляд, в первом тайме «Балтика» играла даже лучше, их футболисты выглядели более приспособленными к условиям на поле, но красно-белые сумели перетерпеть и не пропустить. После чего уже сами создали прекрасный голевой момент, где нужно отметить Соболева.
Считаю, что он вообще лучший игрок матча, и не только благодаря двум голевым передачам. Саша выигрывал единоборства, цеплялся за мячи, а команда сумела показать свои морально-волевые качества», — заявил Кечинов RT.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой».