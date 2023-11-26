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Утяшева призналась, что ей могли ампутировать ногу

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Чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, что могла лишиться ноги из-за травмы.
Утяшева призналась, что ей могли ампутировать ногу
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Нога заболела на чемпионате мира, но я боялась признаться тренеру, потому что огромная скамейка запасных, и ты цепляешься за эту возможность руками и ногами. Я вставала ночью и ощущала боль. Дошло до того, что немцы сказали, что только ампутация. Это меня научило быть разумной», — сказала Утяшева на форуме «Грани личного бренда».

Утяшева является двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командном зачёте. С 2002 года она тренировалась под руководством Ирины Винер и Веры Шаталиной. В 2006 году Утяшева из-за травмы колена приняла решение завершить спортивную карьеру.

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