Червиченко: Максименко потащил три мёртвых момента в матче с «Балтикой»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе «Спартака» над «Балтикой» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Чей вратарь сыграл лучше в матче, тот и победил. Максименко потащил три мёртвых момента, а вратарю «Балтики» не удалось этого сделать. Качества игры не было никакого: тыкают — и беги, держись, чтобы не поскользнуться. Момент везения тоже присутствовал», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

При этом командам пришлось играть на заснеженном поле белым мячом. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин заявил, что у Российской премьер-лиги (РПЛ) нет мячей другого цвета, кроме белого, их предоставил технический спонсор чемпионата.

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Балтика» — на 14-й позиции (12 баллов).

Ранее сообщалось, что Абаскаль гордится футболистами «Спартака» после победы над «Балтикой».