Салихова: все смеялись над Кубой, а у РПЛ пять лет нет мячей для игры зимой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение касательно отсутствия мячей для игры зимой.

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли? Давайте пофантазируем, чего ещё не будет через следующие пять лет? Может, снега?» — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Напомним, что встреча 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Лапочкин заявил, что у РПЛ нет красных мячей для игры на заснеженном поле.