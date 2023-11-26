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Салихова: все смеялись над Кубой, а у РПЛ пять лет нет мячей для игры зимой

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение касательно отсутствия мячей для игры зимой.
Салихова: все смеялись над Кубой, а у РПЛ пять лет нет мячей для игры зимой
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли? Давайте пофантазируем, чего ещё не будет через следующие пять лет? Может, снега?» — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Напомним, что встреча 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Лапочкин заявил, что у РПЛ нет красных мячей для игры на заснеженном поле.

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