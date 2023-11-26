Форвард «Айлендерс» Палмьери считает, что Сорокин провёл отличный матч с «Филадельфией»

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери высказал мнение касательно игры российского голкипера Ильи Сорокина в матче с «Филадельфия Флайерз».

«Не знаю, что ещё он мог сделать. Он совершил несколько важных сейвов и оставил нас в игре, когда наши дела шли плохо и мы были прижаты к своим воротам. Оба наших вратаря дарят нам такие шансы, а Илья провёл отличный матч», — цитирует Палмьери пресс-служба клуба.

Основное время и овертайм встречи, которая проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США), завершились со счётом 0:0.

Сорокин оформил шатаут, отразив 39 бросков из 39.

После 20 игр «Айлендерс» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 23 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражениях от «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).