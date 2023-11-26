RT в Telegram
Подпишись

Овечкин: недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом»

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражениях от «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин: недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом»
  • AP
  • © Noah K. Murray

«Мне казалось, что я недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом». Кому не плевать на все те голы и очки? Ведь выиграли они», — приводит слова нападающего The Athletic.

Напомним, что в 2009, 2016 и 2017 годах «Пингвинз» после побед над «Кэпиталз» завоёвывали Кубок Стэнли.

38-летний россиянин на данный момент выиграл один Кубок Стэнли в карьере.

Ранее Овечкин заявил, что он и канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить