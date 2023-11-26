Овечкин: недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражениях от «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мне казалось, что я недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом». Кому не плевать на все те голы и очки? Ведь выиграли они», — приводит слова нападающего The Athletic.

Напомним, что в 2009, 2016 и 2017 годах «Пингвинз» после побед над «Кэпиталз» завоёвывали Кубок Стэнли.

38-летний россиянин на данный момент выиграл один Кубок Стэнли в карьере.

Ранее Овечкин заявил, что он и канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили НХЛ.