Овечкин: недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом»
- AP
- © Noah K. Murray
«Мне казалось, что я недостаточно сделал в проигранных сериях плей-офф с «Питтсбургом». Кому не плевать на все те голы и очки? Ведь выиграли они», — приводит слова нападающего The Athletic.
Напомним, что в 2009, 2016 и 2017 годах «Пингвинз» после побед над «Кэпиталз» завоёвывали Кубок Стэнли.
38-летний россиянин на данный момент выиграл один Кубок Стэнли в карьере.
Ранее Овечкин заявил, что он и канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили НХЛ.