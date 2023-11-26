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Президент «Урала» Иванов: если надо будет, мы найдём красные мячи

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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что екатеринбургский клуб сможет найти красные мячи в случае ухудшения погодных условий.
Президент «Урала» Иванов: если надо будет, мы найдём красные мячи
  • РИА Новости

«Если будет снегопад, ничего не поделаешь. Но на данный момент во время матча ожидается хорошая погода. Сейчас снег лежит, но поле зелёное, в хорошем состоянии. Вчера тренировались и мы, и краснодарцы, нареканий не было. По‑моему, у нас даже красные мячи есть у администратора. Если надо будет, мы найдём красные мячи», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча 16-го тура между «Балтикой» и «Спартаком» в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. Игру сопровождал сильный снегопад. Начало второго тайма из-за сложной метеорологической обстановки было задержано на десять минут, поскольку технические службы стадиона не справлялись с уборкой снега.

Ранее Лапочкин заявил, что у РПЛ нет красных мячей для игры на заснеженном поле.

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