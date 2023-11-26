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ФИФА не отправила деньги российским клубам за участие игроков в ЧМ-2022

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не отправила деньги клубам из России за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
ФИФА не отправила деньги российским клубам за участие игроков в ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Пока деньги за участие футболистов на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА их не направляет по причине того, что российские клубы находятся под санкциями», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

На мировом первенстве в прошлом году играли бывший хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, экс-защитник «Зенита» хорват Деян Ловрен, камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале и бывший защитник бело-голубых уругваец Гильермо Варела и бывший польский хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

Российские команды отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с ФИФА.

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