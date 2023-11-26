ФИФА не отправила деньги российским клубам за участие игроков в ЧМ-2022
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«Пока деньги за участие футболистов на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА их не направляет по причине того, что российские клубы находятся под санкциями», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
На мировом первенстве в прошлом году играли бывший хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, экс-защитник «Зенита» хорват Деян Ловрен, камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале и бывший защитник бело-голубых уругваец Гильермо Варела и бывший польский хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк.
Российские команды отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с ФИФА.