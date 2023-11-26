Файзуллаев: в будущем хотел бы играть в «Барселоне»
- РИА Новости
«В какой команде я бы хотел играть в будущем? В «Барселоне», — цитирует Файзуллаева «РБ Спорт».
4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.
В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил два мяча и отдал семь результативных передач в 15 матчах за армейцев во всех турнирах.
Ранее Файзуллаев заявил, что хочет быть похожим на себя, а не на Месси.