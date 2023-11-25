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Файзуллаев заявил, что хочет быть похожим на себя, а не на Месси

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после дерби в 16-м туре чемпионата России по футболу с «Динамо» дал понять, что не желает быть похожим по стилю игры на форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
Файзуллаев заявил, что хочет быть похожим на себя, а не на Месси
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Меня называют узбекским Месси? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой — Аббосом», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент RT. 

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых. Файзуллаев отличился на 23-й минуте. 

«Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на пятой позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил важность замен в матче с ЦСКА.

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