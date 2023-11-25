Файзуллаев заявил, что хочет быть похожим на себя, а не на Месси
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«Меня называют узбекским Месси? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой — Аббосом», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент RT.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых. Файзуллаев отличился на 23-й минуте.
«Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на пятой позиции.
Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил важность замен в матче с ЦСКА.