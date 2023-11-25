Файзуллаев заявил, что хочет быть похожим на себя, а не на Месси

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после дерби в 16-м туре чемпионата России по футболу с «Динамо» дал понять, что не желает быть похожим по стилю игры на форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

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