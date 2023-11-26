Команда Свердловской области победила в смешанной эстафете на Кубке России по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Команду Свердловской области представляли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин, они показали время 1 час 15 минут 34,9 секунды.
Второе место заняли Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Павел Белько из Белоруссии (+5,1). Третье — Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов и Роман Ерёмин из Новосибирской области — 1 (+29,0).
Ранее стало известно, что Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону.