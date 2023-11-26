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Команда Свердловской области победила в смешанной эстафете на Кубке России по биатлону

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Команда Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Команда Свердловской области победила в смешанной эстафете на Кубке России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Команду Свердловской области представляли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин, они показали время 1 час 15 минут 34,9 секунды. 

Второе место заняли Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Павел Белько из Белоруссии (+5,1). Третье — Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов и Роман Ерёмин из Новосибирской области — 1 (+29,0).

Ранее стало известно, что Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону.

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