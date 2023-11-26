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Овечкин — о поражении от «Эдмонтона»: мы совсем не играли

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении от «Эдмонтон Ойлерз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин — о поражении от «Эдмонтона»: мы совсем не играли
  • AP
  • © Jess Rapfogel

«Мы совсем не играли. Мы стараемся. Стараемся работать на тренировках, результат нас расстраивает. Но мы идём дальше, продолжаем бороться», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

После 17 игр «Вашингтон» набрал 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ойлерз» с 13 баллами располагается на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что Овечкин ударил клюшкой по лицу канадского хоккеиста «Эдмонтона» Деарне.

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