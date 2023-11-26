Бенавидес победил Андраде и защитил титул временного чемпиона мира WBC
Бой завершился в шестом раунде победой 26-летнего американца техническим нокаутом.
Таким образом, Бенавидес защитил титул временного чемпиона мира во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Всего на его счету 28 побед в 28 поединках. У 35-летнего Андраде 32 победы и одно поражение.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Сергей Липинец потерпел поражение от доминиканца Мичела Риверы на турнире в Лас-Вегасе.