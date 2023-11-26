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Бенавидес победил Андраде и защитил титул временного чемпиона мира WBC

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Американский боксёр Дэвид Бенавидес одержал победу над соотечественником Деметриусом Андраде на турнире в Лас-Вегасе (США).

Бой завершился в шестом раунде победой 26-летнего американца техническим нокаутом.

Таким образом, Бенавидес защитил титул временного чемпиона мира во втором среднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Всего на его счету 28 побед в 28 поединках. У 35-летнего Андраде 32 победы и одно поражение.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Сергей Липинец потерпел поражение от доминиканца Мичела Риверы на турнире в Лас-Вегасе.

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