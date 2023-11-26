Мостовой: Карраскаль вышел на замену и сделал игру «Динамо» с ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не ожидал, что «Динамо» сможет отыграть два мяча и победить ЦСКА в столичном дерби в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Карраскаль вышел на замену и сделал игру. После первого тайма мало кто думал, что «Динамо» сможет что-то сделать, потому что ЦСКА полностью владел преимуществом. Всё шло к тому, что будет 3:1 в пользу армейцев. «Динамо» сделало нужные замены, и они сработали», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Бителло (седьмая, 54-я минуты), ещё один гол на счету Константина Тюкавина (74-я).

За хозяев мячи забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный на 23-й и 40-й минутах.

«Динамо» поднялся на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на шестой позиции.

Ранее Дмитрий Сенников заявил, что Мостовой может стать успешным тренером.



















