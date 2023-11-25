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РФС планирует пригласить белорусского судью Кульбакова для работы на матчах РПЛ

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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не исключил, что для работы на матчах национального чемпионата будет приглашён арбитр из Белоруссии Алексей Кульбаков.

«Если тур пройдет хорошо, то мы все-таки на весну планируем приглашение. Может быть, в последнем туре до перерыва будет, но это организационные вопросы больше», — цитирует Каманцева.

При этом он подчеркнул, что для начала будет необходимо решить «некоторые организационные» вопросы, «связанные с платежами, билетами». Поэтому в 2023 году белорусские судьи вряд ли будут назначены на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Осталось мало времени, понимаете», — добавил Каманцев.

Напомним, что в РФС заявили, что УЕФА заинтересован в назначении Сергея Карасёва на матчи. А по информации СМИ, российские судьи будут работать на играх чемпионата Саудовской Аравии

Ранее Ольша Смородская заявила, что Дмитрия Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров.

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