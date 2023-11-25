РФС планирует пригласить белорусского судью Кульбакова для работы на матчах РПЛ
«Если тур пройдет хорошо, то мы все-таки на весну планируем приглашение. Может быть, в последнем туре до перерыва будет, но это организационные вопросы больше», — цитирует Каманцева.
При этом он подчеркнул, что для начала будет необходимо решить «некоторые организационные» вопросы, «связанные с платежами, билетами». Поэтому в 2023 году белорусские судьи вряд ли будут назначены на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Осталось мало времени, понимаете», — добавил Каманцев.
Напомним, что в РФС заявили, что УЕФА заинтересован в назначении Сергея Карасёва на матчи. А по информации СМИ, российские судьи будут работать на играх чемпионата Саудовской Аравии
Ранее Ольша Смородская заявила, что Дмитрия Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров.