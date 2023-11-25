Белоус — о критике судей со стороны Галактионова: тренеру надо быть скромнее

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на слова о судействе со стороны главного тренера команды Михаила Галактионова после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Галактионову надо быть скромнее. Прежде чем бросаться такими словами, нужно посмотреть повторы, а потом говорить. Всё-таки у тренера должна быть холодная голова», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».