Белоус — о критике судей со стороны Галактионова: тренеру надо быть скромнее
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«Галактионову надо быть скромнее. Прежде чем бросаться такими словами, нужно посмотреть повторы, а потом говорить. Всё-таки у тренера должна быть холодная голова», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».
Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее сообщалось, что Галактионов остался недоволен судейством в матче с «Крыльями Советов».