Промес сократил до двух голов отставание от Гаврилова в списке бомбардиров «Спартака»
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Бывший футболист сборной Нидерландов отличился в игре 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с местной «Балтикой» (2:0).
Для 31-летнего игрока этот гол стал 113-м за «Спартак». У Гаврилова, который располагается на пятом месте, — 115 мячей. Возглавляет список Никита Симонян (160 голов).
Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов».