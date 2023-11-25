Промес сократил до двух голов отставание от Гаврилова в списке бомбардиров «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сократил до двух мячей отставание от экс-хавбека красно-белых Юрия Гаврилова в списке лучших бомбардиров в истории московского клуба.

Бывший футболист сборной Нидерландов отличился в игре 16-го тура чемпионата России по футболу в Калининграде с местной «Балтикой» (2:0).

Для 31-летнего игрока этот гол стал 113-м за «Спартак». У Гаврилова, который располагается на пятом месте, — 115 мячей. Возглавляет список Никита Симонян (160 голов).

Ранее сообщалось, что Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ростов».