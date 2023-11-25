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Лопырёва: я сделала Смолова известным, и он это знает

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Телеведущая Виктория Лопырёва рассказала об отношениях с нападающим «Динамо» Фёдором Смоловым.
Лопырёва: я сделала Смолова известным, и он это знает
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomohov

«Я сделала Смолова известным, и он это знает, — это просто факт. Мы были классной парой. Когда я объявила, что мы расстаёмся, и решила вкладываться в себя. Раньше я вкладывалась в Фёдора», — сказала она в интервью Надежде Стрелец.

Лопырёва является обладательницей титула «Мисс Россия — 2003». Она была в отношениях с игроком с 2012 по 2015 год. С 2017-го девушка — посол FIFA. 

Ранее Марцел Личка заявил, что Смолов работает на тренировках с такой же самоотдачей, как и молодёжь.

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