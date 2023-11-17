Личка: Смолов работает на тренировках с такой же самоотдачей, как и молодёжь

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о тренировках нападающего команды Фёдора Смолова.

«Если не будет серьёзной травмы, то он может играть ещё три-четыре года. Я вижу в его глазах запал. Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки», — цитирует Личку «РБ Спорт».

33-летний футболист в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Смолов может восстановиться к матчам с 2DROTS и ЦСКА.