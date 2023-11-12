РИА Новости: Смолов может восстановиться к матчам с 2Drots и ЦСКА
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33-летний форвард сборной России может восстановиться от повреждения к товарищескому матчу с командой Медийной футбольной лиги 2Drots (18 ноября) и встрече 16-го тура с московским ЦСКА (25 ноября), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Смолов 12 ноября пропустит матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Ранее Смолов заявил, что сборную России не допустят на чемпионат мира — 2026.