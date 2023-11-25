«Маккаби» обыграл украинскую «Зарю» в перенесённом матче Лиги конференций
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- © Fot. Kacper Pacocha
Игра третьего тура группы В на стадионе «ТСЦ Арена» в сербском городе Бачка-Топола завершилась со счётом 3:2 в пользу команду Робби Кина.
В составе израильского клуба мячи забили Эран Захави (45-я минута), Дор Перец (46-я, 60-я). У проигравших отличились Эдуардо Герреро (71-я), Игорь Горбач (88-я).
В группе В лидирует «Гент» (десять очков). Далее расположились «Маккаби» (девять), «Заря» (четыре), «Брейдаблик» (ноль).
Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс матч Лиги Европы «Маккаби» Хайфа — «Ренн» из Белграда в Будапешт.