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«Маккаби» обыграл украинскую «Зарю» в перенесённом матче Лиги конференций

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«Маккаби» из Тель-Авива нанёс поражение украинской «Заре» в перенесённом матче группового этапа Лиги конференций УЕФА.
«Маккаби» обыграл украинскую «Зарю» в перенесённом матче Лиги конференций
  • globallookpress.com
  • © Fot. Kacper Pacocha

Игра третьего тура группы В на стадионе «ТСЦ Арена» в сербском городе Бачка-Топола завершилась со счётом 3:2 в пользу команду Робби Кина.

В составе израильского клуба мячи забили Эран Захави (45-я минута), Дор Перец (46-я, 60-я). У проигравших отличились Эдуардо Герреро (71-я), Игорь Горбач (88-я).

В группе В лидирует «Гент» (десять очков). Далее расположились «Маккаби» (девять), «Заря» (четыре), «Брейдаблик» (ноль).

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс матч Лиги Европы «Маккаби» Хайфа — «Ренн» из Белграда в Будапешт.

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