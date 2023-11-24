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УЕФА перенёс матч Лиги Европы «Маккаби Хайфа» — «Ренн» из Белграда в Будапешт

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между израильским «Маккаби Хайфа» и французским «Ренном» из Белграда (Сербия) в Будапешт (Венгрия).

Как сообщается на сайте УЕФА, встреча состоится 30 ноября на «Пушкаш Арене» при пустых трибунах и начнётся в 20:45 мск.

Игра была перенесена из-за недоступности стадиона имени Райко Митича.

После четырёх туров «Маккаби Хайфа» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице группы F. «Ренн» с девятью баллами возглавляет квартет.

19 октября исполком УЕФА принял решение о невозможности проведения турниров под эгидой организации на территории Израиля из-за израиле-палестинского конфликта.

Ранее сообщалось, что «Маккаби Хайфа» отстранил футболиста за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.

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