УЕФА перенёс матч Лиги Европы «Маккаби Хайфа» — «Ренн» из Белграда в Будапешт
Как сообщается на сайте УЕФА, встреча состоится 30 ноября на «Пушкаш Арене» при пустых трибунах и начнётся в 20:45 мск.
Игра была перенесена из-за недоступности стадиона имени Райко Митича.
После четырёх туров «Маккаби Хайфа» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице группы F. «Ренн» с девятью баллами возглавляет квартет.
19 октября исполком УЕФА принял решение о невозможности проведения турниров под эгидой организации на территории Израиля из-за израиле-палестинского конфликта.
Ранее сообщалось, что «Маккаби Хайфа» отстранил футболиста за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.