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Marca: «Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке

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«Маккаби Хайфа» принял решение отстранить футболиста сборной Израиля Диу Сабу за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.
Marca: «Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, публикация жены Сабы вызвала гнев болельщиков клуба.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении игр команд из Израиля на нейтральном поле, в связи с чем матч «Маккаби» — «Вильярреал» был перенесён на Кипр. Игра состоится в четверг, 9 ноября, и начнётся в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболистам «Маккаби» запретили покидать отель перед матчем Лиги Европы.

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