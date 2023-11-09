Marca: «Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке

«Маккаби Хайфа» принял решение отстранить футболиста сборной Израиля Диу Сабу за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, публикация жены Сабы вызвала гнев болельщиков клуба.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении игр команд из Израиля на нейтральном поле, в связи с чем матч «Маккаби» — «Вильярреал» был перенесён на Кипр. Игра состоится в четверг, 9 ноября, и начнётся в 20:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболистам «Маккаби» запретили покидать отель перед матчем Лиги Европы.