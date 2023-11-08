One: футболистам «Маккаби» запретили покидать отель перед матчем Лиги Европы
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Как сообщает One, игроки и персонал израильского клуба после прибытия на Кипр находятся под охраной местных и израильских силовиков.
По информации источника, им запрещено покидать отель без разрешения за исключением тренировок и предстоящей встречи.
Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении игр команд из Израиля на нейтральном поле, в связи с чем матч «Маккаби» — «Вильярреал» была перенесён на Кипр. Игра состоится в четверг, 9 ноября, и начнётся в 20:45 мск.
Ранее УЕФА принял решение перенести домашние матчи сборной Израиля в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года в Венгрию.