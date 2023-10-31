Сборная Израиля проведёт домашние матчи отбора к ЧЕ по футболу в Венгрии
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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Матч против команды Швейцарии состоится 15 ноября, встреча со сборной Румынии пройдёт 18 ноября. Игры пройдут со зрителями.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.