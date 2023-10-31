Сборная Израиля проведёт домашние матчи отбора к ЧЕ по футболу в Венгрии

УЕФА принял решение перенести домашние матчи сборной Израиля в отборе Евро-2024 в Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч против команды Швейцарии состоится 15 ноября, встреча со сборной Румынии пройдёт 18 ноября. Игры пройдут со зрителями.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.