Гафин — Медведеву: мы хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич
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«Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга, поскольку Петербург был основан москвичом», — передаёт слова Гафина корреспондент RT.
«Динамо» победило в 16-м туре ЦСКА (3:2) и поднялось на третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Зенит» (33 очка) поднялся на первую позицию.
Ранее Медведев назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к форварду Артуру.