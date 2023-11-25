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Гафин — Медведеву: мы хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин в шутливой форме ответил председателю правления петербургского «Зенита» Александру Медведеву на его колкости в адрес столичных клубов.
Гафин — Медведеву: мы хорошо относимся к Петербургу, который основал москвич
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы с уважением относимся ко всем командам, особенно к клубу из Санкт-Петербурга, поскольку Петербург был основан москвичом», — передаёт слова Гафина корреспондент RT.

«Динамо» победило в 16-м туре ЦСКА (3:2) и поднялось на третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Зенит» (33 очка) поднялся на первую позицию. 

Ранее Медведев назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к форварду Артуру.

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