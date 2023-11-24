Медведев назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к форварду Артуру
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«Это слухи», — цитирует Медведева РИА Новости.
24 ноября стало известно, что клуб Российской премьер-лиги готов заплатить за 25-летнего форварда €18 млн.
Артур в 45 матчах за «Палмейрас» забил десять мячей, в 168 играх за «Брагантино» — 38. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Клаудиньо и Вендел могут покинуть петербургский клуб.