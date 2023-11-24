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Соареш: Клаудиньо и Вендел могут покинуть «Зенит»

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Игроки «Зенита» Клаудиньо и Вендел могут покинуть петербургский клуб.
Соареш: Клаудиньо и Вендел могут покинуть «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации журналиста Фреда Соареша, сине-бело-голубые заинтересованы в услугах Артура из «Палмейраса» и игроков из Рио-де-Жанейро.

Если «Зенит» намерен приобрести игроков, то им придется продать Вендела и Клаудиньо, чтобы освободить квоты для других иностранцев. 

Клаудиньо в нынешнем сезоне провёл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Вендел провёл за петербургский клуб в текущем сезоне 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отметился пятью результативными передачами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить €18 млн за бразильца Артура. 

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