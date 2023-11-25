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Федотов — о поражении «Динамо»: у нас не хватает ресурсов

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федотов — о поражении «Динамо»: у нас не хватает ресурсов
  • РИА Новости

«В раздевалке мы говорили о том, что мы не должны оставлять свободное место сопернику. Нужно работать над реакцией, а не позволять закидывать мяч нам за спину, как это было сегодня.

Почему мы сбавляем в концовках? Не хватает ресурса. У нас не такая большая скамейка, плюс наши парни уезжают в сборные. Там очень длинные перелёты, кто-то летает сутки, из одного климата в другой, меняя часовые пояса. Такова данность», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

Ранее Марцел Личка заявил, что Хорхе Карраскаль и Муми Нгамалё вошли в игру подготовленными, начав разминаться на 35-й минуте.

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