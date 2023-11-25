Федотов: ЦСКА в матче с «Динамо» не хватило командной организации в обороне

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о столичном дерби в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

«Соперник смог усилить игру, а мы, после активных моментов во втором тайме, позволили ему сравнять счёт, а потом и выйти вперёд. Нам не хватило дисциплины командной организации в обороне. Мы пропустили слишком лёгкие мячи. Не хватило ресурса, многие игроки играли в сборных, не все адаптировались и сбавили в активных действиях», — передаёт его слова корреспондент RT.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

В составе победителей дубль оформил Бителло (7-я, 54-я минуты), ещё один гол на счету Константина Тюкавина (74-я).

У проигравших отличились Аббосбек Файзуллаев (23-я) и Антон Заболотный (40-я).

«Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА (25) — на пятой позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил важность замен в матче с ЦСКА.