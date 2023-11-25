Личка считает, что «Динамо» провалило первый тайм матча 16-го тура РПЛ с ЦСКА
- РИА Новости
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«В первом тайме мы играли так, как будто не приехали на матч. Пассивно, плохо принимали мяч, не давили. Сами себе забили два гола. Так что счёт в первой половине логичный, была одна команда на поле — ЦСКА. Во втором мы перестроились на 4-3-3, и Карраскаль добавил игре качества. И мы стали играть лучше, стали лучшими на поле и лучшими в защите. Так что всё закономерно», — передаёт его слова корреспондент RT.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.
В составе победителей дубль оформил Бителло (7-я, 54-я минуты), ещё один гол на счету Константина Тюкавина (74-я).
За хозяев мячи забили Аббосбек Файзуллаев и Антон Заболотный на 23-й и 40-й минутах.
Таким образом, «Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА — на пятой позиции (25).
Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ.