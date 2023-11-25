Тренеры «Крыльев» и «Локо» были удалены в перерыве матча за нецензурные выражения

Старший тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов и тренер «Локомотива» по работе вратарей Заур Хапов получили по красной карточке в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Санкция в отношении официального лица клуба, нецензурное выражение в адрес официального лица команды соперника», — сообщается в протоколе матча.

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.