Тренеры «Крыльев» и «Локо» были удалены в перерыве матча за нецензурные выражения
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Санкция в отношении официального лица клуба, нецензурное выражение в адрес официального лица команды соперника», — сообщается в протоколе матча.
Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.