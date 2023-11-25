Мостовой: я был в первом сезоне «Ледникового периода», но отказался от участия из-за травмы
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«Я был в первом сезоне. Не стал дальше участвовать, потому что травма спины не позволяла поднимать партнёршу. Мог выступать в паре с Лобачёвой», — цитирует Мостового Sport24.
Он добавил, что сейчас согласится участвовать в проекте, если не нужно будет выполнять поддержки.
Напомним, что Жулин рассказал, как футболист провёл несколько тренировок в рамках «Ледникового периода», а в последний день пропал, подставив всех.
Ранее Дмитрий Сенников заявил, что Мостовой может стать успешным тренером.