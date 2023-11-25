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Тарасова — о катках в США: старые очень страшные, но новые немного лучше

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила условия для работы фигуристов в России и в США.
Тарасова — о катках в США: старые очень страшные, но новые немного лучше
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В России, как и в США, бывают разные условия для фигуристов. Старые катки у нас не очень, но в Америке они прямо очень-очень плохие. Конечно, у них есть лёд, какое-то минимальное тепло, но эти катки — очень страшные. Новые, естественно, немного лучше», — цитирует Тарасову Sport24.

По её словам, в России для фигуристов те же условия, что и в США: есть плохие залы, но присутствуют и новые, которые всегда лучше. Она также отметила, что в США катки встречаются чаще.

Специалист является мастером спорта СССР международного класса. В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. 

Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Сидзука Аракава, Мао Асада и другие. 

Ранее Тарасова высказалась о теннисной тренировке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

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