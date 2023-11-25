Тарасова — о катках в США: старые очень страшные, но новые немного лучше
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«В России, как и в США, бывают разные условия для фигуристов. Старые катки у нас не очень, но в Америке они прямо очень-очень плохие. Конечно, у них есть лёд, какое-то минимальное тепло, но эти катки — очень страшные. Новые, естественно, немного лучше», — цитирует Тарасову Sport24.
По её словам, в России для фигуристов те же условия, что и в США: есть плохие залы, но присутствуют и новые, которые всегда лучше. Она также отметила, что в США катки встречаются чаще.
Специалист является мастером спорта СССР международного класса. В 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Сидзука Аракава, Мао Асада и другие.
Ранее Тарасова высказалась о теннисной тренировке олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.