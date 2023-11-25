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Горбунов — о борьбе с Большуновым: он ведь тоже человек, а мы тренируемся

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Российский лыжник Иван Горбунов рассказал о поломке палки в четвертьфинальном забеге на первом этапе Кубка России и о своих впечатлениях от решающей гонки.
Горбунов — о борьбе с Большуновым: он ведь тоже человек, а мы тренируемся
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Рабочий момент. Никто не виноват, просто так получилось. Бежал без палки часть дистанции по равнине, спуск, и только уже на выкате со спуска мне дали палку», — цитирует Горбунова «Чемпионат».

Он также отметил, что допустил тактическую ошибку перед спуском, где нужно было выезжать первым.

«Реально ли бороться с Большуновым? Он ведь тоже человек, а мы тоже много тренируемся. Есть такая цель. Так что всё реально», — добавил Горбунов. 

В спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи в Хакасии победу одержал Александр Большунов. 26-летний лыжник преодолел дистанцию за 3 минуты 40,99 секунды. Вторым финишировал Горбунов (+0,38 секунды). Третьим стал Егор Митрошин из Москвы (+1,14).

Ранее Большунов прокомментировал победу в спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

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