Большунов — о победе в спринте: главной задачей сегодня было не навредить

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

«Главной задачей сегодня было не навредить. Каждый забег нужно было проводить с холодной головой, чтобы чувствовать своё состояние. Вчера я не знал, чего ожидать от спринта, поскольку здесь нужно делать резкие движения», — цитирует Большунова «Чемпионат».

26-летний Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 40,99 секунды. Вторым финишировал Иван Горбунов из Республики Татарстан (+0,38 секунды). Третьим стал Егор Митрошин из Москвы (+1,14).

23 ноября Александр одержал победу в гонке с раздельным стартом свободным стилем. 26-летний россиянин преодолел 15 км за 32 минуты 37,9 секунды.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Большунова на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи.