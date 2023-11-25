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Новичок «Ак Барса» Миллер: похоже, меня отменили в американских лигах

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Новичок «Ак Барса» американский защитник Митчелл Миллер высказал свою точку зрения об истории из подросткового периода, из-за которой он не смог продолжать карьеру на родине.
Новичок «Ак Барса» Миллер: похоже, меня отменили в американских лигах
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan McVay

«У нас была общая компания, с которой мы проводили много времени. Всё случилось на баскетбольном матче в школе. Мы очень плохо поступили с чернокожим парнем, задевали его, издевались, о чём я сожалею до сих пор», — цитирует Миллера «Бизнес Online».

По его словам, когда он оказался в 14 лет в суде, то не понимал, что происходит.

«Я говорил на эту тему с представителями НХЛ, но, похоже, меня действительно отменили в американских лигах. В 14 лет я действительно не до конца понимал, насколько гадкие вещи мы сделали», — добавил Миллер.

В 2020 году 21-летний игрок был задрафтован «Аризоной», но затем его выбор был аннулирован после издевательств над чернокожим одноклассником с отклонениями в развитии. 

«Ак Барс» подписал контракт с американцем до 2026 года. На его счету 29 (6 + 23) очков в 19 матчах сезона-2023/24 за словацкий «ХК 32 Липтовски-Микулаш».

Ранее бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов высказал мнение, что неудачи ЦСКА и лидеров КХЛ являются временными.

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