Новичок «Ак Барса» Миллер: похоже, меня отменили в американских лигах

Новичок «Ак Барса» американский защитник Митчелл Миллер высказал свою точку зрения об истории из подросткового периода, из-за которой он не смог продолжать карьеру на родине.

«У нас была общая компания, с которой мы проводили много времени. Всё случилось на баскетбольном матче в школе. Мы очень плохо поступили с чернокожим парнем, задевали его, издевались, о чём я сожалею до сих пор», — цитирует Миллера «Бизнес Online».

По его словам, когда он оказался в 14 лет в суде, то не понимал, что происходит.

«Я говорил на эту тему с представителями НХЛ, но, похоже, меня действительно отменили в американских лигах. В 14 лет я действительно не до конца понимал, насколько гадкие вещи мы сделали», — добавил Миллер.

В 2020 году 21-летний игрок был задрафтован «Аризоной», но затем его выбор был аннулирован после издевательств над чернокожим одноклассником с отклонениями в развитии.

«Ак Барс» подписал контракт с американцем до 2026 года. На его счету 29 (6 + 23) очков в 19 матчах сезона-2023/24 за словацкий «ХК 32 Липтовски-Микулаш».

Ранее бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и сборной России Данис Зарипов высказал мнение, что неудачи ЦСКА и лидеров КХЛ являются временными.