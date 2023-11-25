Непомнящий сыграл вничью четвёртью партию подряд на этапе Grand Chess Tour в США
Партия, в которой 33-летний россиянин играл белыми, завершилась ничьей на 64-м ходу.
В первых трёх турах Непомнящий сыграл вничью с румыном Рихардом Раппортом, а также американцами Леньером Домингесом и Левоном Ароняном.
Следующим соперником гроссмейстера станет француз Максим Вашье-Лаграв.
Ранее сообщалось, что российских шахматист Володар Мурзин завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2023 года среди юношей не старше 18 лет в Италии.