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Непомнящий сыграл вничью четвёртью партию подряд на этапе Grand Chess Tour в США

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии четвёртого тура пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Партия, в которой 33-летний россиянин играл белыми, завершилась ничьей на 64-м ходу.

В первых трёх турах Непомнящий сыграл вничью с румыном Рихардом Раппортом, а также американцами Леньером Домингесом и Левоном Ароняном.

Следующим соперником гроссмейстера станет француз Максим Вашье-Лаграв.

Ранее сообщалось, что российских шахматист Володар Мурзин завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2023 года среди юношей не старше 18 лет в Италии.

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