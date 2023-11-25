Фигурист Лазарев назвал очень важной победу на этапе юниорского Гран-при

Лев Лазарев признался, что очень рад победе на заключительном этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Это было очень важно для меня, на этом этапе я сделал всё, что хотел, Я усердно готовился, катал больше программ и рад, что получилось», — цитирует Лазарева ТАСС.

Фигурист из Москвы также рассказал, за счёт чего ему удалось превзойти своих соперников.

«Мы немного облегчили программу — убрали сальхов, и, как можно заметить, так только лучше. Здесь мне было спокойнее, чем обычно», — заключил Лазарев.

Лазарев по итогам двух прокатов набрал 273,56 балла. 14-летний спортсмен без единой помарки исполнил произвольную программу с двумя четверными лутцами и квад-тулупом.

Серебряную медаль завоевал Арсений Федотов (269,70). Бронза досталась Ивану Рамзенкову (233,65).

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