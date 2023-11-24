Щербакова сообщила, что задумывалась стать телеведущей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своём отношении к журналистике.

«Конечно, были мысли попробовать себя в будущем в роли телеведущей, но сейчас больше концентрируюсь на фигурном катании, выступлениях. Но не исключаю такой возможности, мне это интересно», — цитирует Щербакову Sport24.

Спортсменка, выступающая в женском одиночном катании, стала победительницей Олимпиады-2022. Также она является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова высказалась о контроле веса в спорте.