Щербакова о контроле веса в олимпийский сезон: считала, что еда — это враг

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о контроле веса в спорте.

«В 17 лет у меня начался переходный возраст — это был как раз олимпийский сезон. И я впервые столкнулась с проблемой, что мне нужно было похудеть.

Самый верный способ, как все говорят, — не жрать. В тот момент моей главной проблемой было, что я считала, что еда — это враг, и каждый приём пищи мне казалось, что я как будто вред себе наношу. И после любого приёма пищи, который казался мне перебором, снова надеваешь всё на себя и в тренажёрный зал», — приводит слова Щербаковой Sports.ru со ссылкой на программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Щербакова, выступающая в женском одиночном катании, стала победительницей Олимпиады-2022. Также она является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова рассказала о чувствах, которые испытала после победы на Играх в Пекине.