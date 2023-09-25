Щербакова: после победы на Олимпиаде я скорее испытала опустошение, чем счастье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о чувствах, которые испытала после победы на Играх в Пекине.

«Олимпиада в Китае была настолько напряжённой в эмоциональном плане, что после победы я скорее испытала опустошение, чем счастье. Осознание проделанной работы и счастье от победы пришли постепенно», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова стала победительницей Олимпиады в личном турнире одиночниц. Также она является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.