Узнать больше

Щербакова: после победы на Олимпиаде я скорее испытала опустошение, чем счастье

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о чувствах, которые испытала после победы на Играх в Пекине.
Щербакова: после победы на Олимпиаде я скорее испытала опустошение, чем счастье
  • РИА Новости

«Олимпиада в Китае была настолько напряжённой в эмоциональном плане, что после победы я скорее испытала опустошение, чем счастье. Осознание проделанной работы и счастье от победы пришли постепенно», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова стала победительницей Олимпиады в личном турнире одиночниц. Также она является чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить