Щербакова рассказала об изучении тренерской профессии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своём решении учиться на тренера.

«Я окончила только первый курс. Не представляла, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других», — цитирует Щербакову ТАСС.

Анна является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании. Первый чемпионат страны россиянка выиграла, когда ей было 14 лет.

Ранее Щербакова рассказала, чему её научило фигурное катание.