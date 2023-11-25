«Монако» с Головиным разгромно уступил ПСЖ в матче Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» на своём поле нанёс поражение «Монако» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Луиса Энрике.

В составе победителей мячи забили Гонсалу Рамуш (18-я минута), Килиан Мбаппе (39-я, пенальти), Усман Дембеле (70-я), Витинья (72-я), Рандаль Коло Муани (97-я).

У проигравших отличились Такуми Минамино (22-я), Фоларин Балогун (75-я). Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

ПСЖ с 30 очками продолжает лидировать в Лиге 1. «Монако» (24) занимает третью строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем ПСЖ — «Монако».